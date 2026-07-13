İsrail'den Doğu Kudüs'te Yeni Yerleşim Planı - Son Dakika
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İsrail'den Doğu Kudüs'te Yeni Yerleşim Planı

13.07.2026 10:40
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İsrail, Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konutluk yeni yasa dışı yerleşim planını onayladı.

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtildi.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesinin, Filistinlilerin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi'nde yasa dışı yeni yerleşim yeri inşasına ilişkin planı dün onayladığı ifade edildi.

İsrail'in altyapıyla ilgili engeller nedeniyle iki yılı aşkın süredir dondurduğu projeye onay verdiği kaydedilen açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim yeri projesiyle mahallenin demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, Cebeli Mukabber ve Sur Baher beldeleri arasında yer alan, yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi'ni kapsayan proje kapsamında bölgeye Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 2 bin İsraillinin yerleştirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ir Amim, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin bu hamlesinin sıradan bir planlama kararından ziyade, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini teşvike yönelik "açık bir siyasi tercihi" yansıttığının altını çizdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumunda olduğunu belirtmiş, üçüncü ülkelerin İsrail'in işgaline destek sağlamaktan kaçınması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 2 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesine ilişkin planı onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Doğu Kudüs'te Yeni Yerleşim Planı - Son Dakika

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