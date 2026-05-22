İsrail'den dönen aktivistlerin tedavisi tamamlandı

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 53 yaralı aktivistten 41'i, kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralı aktivistler, Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla dün geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 9'unun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 3'ünün ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan THY'ye ait 3 uçak dün İstanbul Havalimanı'na inmişti.