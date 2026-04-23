İsrail'den Elbit Systems ile Hava Mühimmatı Anlaşması

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems ile 200 milyon dolar (600 milyon şekel) değerinde hava mühimmatı alımına ilişkin anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşma ile kısa dönemli savaş senaryolarına hazırlığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile ocak ayında da hava mühimmatı alımına ilişkin 183 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.