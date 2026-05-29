İsrail'den Eriha'da Yerleşim Planı Onayı
29.05.2026 00:20
İsrail, Eriha'daki 'Masua' yerleşimi için 517 konut ve altyapı projelerini kapsayan imar planını onayladı.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik planı onayladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Eriha iline bağlı El-Faria Vadisi bölgesindeki "Masua" yerleşim birimi lehine kapsamlı bir imar planını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, plan kapsamında yaklaşık 1692 dönümlük Filistin toprağı üzerine 517 yeni konut inşa edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu planın yalnızca konut inşasını değil, kamu kurumları, hizmet alanları, altyapı tesisleri, yol ağları, açık alanlar ve işletme tesislerini de içerdiği ifade edildi.

Konseyin açıklamasında, planın İsrail'in Ürdün Vadisi bölgesindeki yerleşim faaliyetlerini hızlandırma ve bölge üzerindeki kontrolünü pekiştirme politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yerleşim yolları ve altyapı projelerinin "fiili ilhak" sürecinin en tehlikeli araçlarından biri olduğu belirtilerek, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Konseyin verilerine göre, 30 Mart itibarıyla Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim noktalarının sayısı 542'yi aşarken, bölgede yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 780 bini geçti.

Bu İsraillilerin 192'si resmi yerleşim birimi, 350'si ise kaçak yerleşim noktasıdır ve bunlardan 165'ten fazlası Ekim 2023'ten sonra kuruldu.

Ayrıca, İsrail planlama makamlarının 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim birimleri lehine toplam 390 imar planını değerlendirdiği ve 54 ayrı noktada yeni yerleşim birimleri kurulmasına yönelik kararlar aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

