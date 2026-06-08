İsrail'den Filistinli Tutuklulara Avukat Ziyareti Engeli

İsrail makamları, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların bugün yapılması planlanan avukat ziyaretlerini ülkenin "içinde bulunduğu güvenlik durumunu" bahane ederek iptal etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının "içinde bulunulan güvenlik durumları" gereği cezaevindeki Filistinli tutukluların bugün yapılması planlanan avukat görüşmelerini iptal ettiği belirtildi.

Ayrıca tutuklu yakınlarının Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülecek duruşmalara katılmalarının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bugün yalnızca gözaltı süresinin uzatılması ve idari tutukluluk duruşmalarının yapılacağı kaydedildi.

Cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik sistematik hak ihlalleri nedeniyle eleştirilen İsrail, cezaevindeki Filistinlilere yönelik keyfi şiddet, cinsel saldırı, ağır tecrit, tıbbi ihmal ve kasıtlı aç bırakma eylemlerinin yanı sıra tutukluların yakınları ile avukatlarının görüş ve ziyaretlerinin yasaklanmasıyla da sık sık gündeme geliyor.