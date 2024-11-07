İsrail'den Filistinlilere Sınır Dışı Yasa Tasarısı - Son Dakika
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İsrail'den Filistinlilere Sınır Dışı Yasa Tasarısı

Knesset, Filistinli aileleri sınır dışı etme yetkisini İçişleri Bakanı'na veren yasayı onayladı.

07.11.2024 14:18
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İsrail Meclisi (Knesset), İsraillilere karşı herhangi bir eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerini saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne veya başka bir yere sınır dışı etme yetkisini İçişleri Bakanı'na veren yasa tasarısını kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un Knesset'teki üyeleri ve aşırı sağcı müttefikleri tarafından desteklenen yasa tasarısı 61'e karşı 41 oyla kabul edildi.

Yasa kapsamında, İçişleri Bakanı, "saldırılardan" önceden haberdar olduğu tespit edilen aile fertlerini, söz konusu eylemi desteklediğini ifade eden İsrail vatandaşı Filistinlileri ve işgal altındaki Doğu Kudüs sakinlerini sınır dışı etme yetkisine sahip olacak.

Ayrıca yasa, İsrail vatandaşı Filistinlilerin en az 7 yıl, en fazla 15 yıl süreyle sınır dışı edilmesini öngörürken, İsrail vatandaşı olmayan Filistinliler en az 10 yıl ve en fazla 20 yıl süreyle sınır dışı edilebilecek.

Söz konusu Filistinlileri sınır dışı etme kararının yapılacak bir duruşmayla verileceği kaydedildi. Yasa tasarısına karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunulması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Filistinlilere Sınır Dışı Yasa Tasarısı - Son Dakika

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