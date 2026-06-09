İsrail'den Fransa'ya Tepki! - Son Dakika
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İsrail'den Fransa'ya Tepki!

09.06.2026 17:15
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İsrail, Fransa'nın yaptırımlarını reddederek, bu adımları antisemitik bir girişim olarak nitelendirdi.

Tel Aviv yönetimi, Fransa'nın aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli kurum ve şahıslara yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli bakan, vatandaş ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararının "kesin bir dille reddedildiği" belirtildi.

Fransa ve daha önce yaptırım kararı alan Avustralya, İngiltere, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'ya tepki gösterilen açıklamada, atılan adımın "Yahudilerin İsrail topraklarına yerleşme hakkını engelleme" ve İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili siyasi bir duruş dayatma girişimi olduğu iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin "antisemitizmle mücadelede başarısız" ülkeler olduğu ileri sürülerek İsrail karşıtı politikalar güttükleri savunuldu.

6 ülkeden yaptırım kararı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasbeden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini duyurmuştu.

Barrot, ayrıca Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç Dışişleri Bakanları tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'da söz konusu ülkelerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri "korkunç şiddet" konusunda hesap vermesi için yaptırım uygulamak ve farklı adımlar atmak amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek ortak yazılı açıklamayı da paylaşmıştı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Haziran 2025'te İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'e yönelik mal varlıklarını dondurma, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama ya da şirket tanıtımına katılma yasağı yaptırımlarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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