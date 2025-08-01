İsrail'den Gazze için yeni esir takası belgesi

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla olası bir esir takası anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden canlandırmak amacıyla aracılara "yeni bir belge" sunduğunu bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, üst düzey bir siyasi kaynak, Tel Aviv yönetiminin bu yeni belgeyle esir takası müzakerelerini ilerletmeyi hedeflediğini belirterek, bu adımın, Hamas'ın "Gazze'deki açlık sona ermeden müzakere masasına dönmeyeceği" yönündeki tutumuna rağmen atıldığını kaydetti.

Haberde, belgenin içeriğine dair detay vermezken, arabulucuların belgeyi teslim alıp almadığına ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı.

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Hamas ise birçok kez "savaşın tamamen sona erdirilmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması" karşılığında İsrailli esirleri toplu halde bırakmaya hazır olduğunu yineledi.

Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu öneriyi reddederek, yeni şartlar öne sürüyor.

Netanyahu'nun en ısrarcı olduğu talepler arasında ise Gazze'deki direniş gruplarının silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden işgali yer alıyor.