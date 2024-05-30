İsrail\'den Gazze ve Batı Şeria\'da 3 askerin ölümü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'na bağlı 101. Tabur'dan Çavuş Yedidya Azugi'nin (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir, güneyindeki çatışmalarda da 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Nachshon Taburu'ndan Çavuş Eliya Hillel (20) ile Çavuş Diego Shvisha Harsaj'ın Batı Şeria'da "operasyonel bir faaliyet" sırasında öldüğü kaydedildi.

Times Of Israel gazetesinin haberinde, işgal altında Batı Şeria'da ölen askerlerin ise Nablus yakınlarında "araçla ezme" saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra öldükleri ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.