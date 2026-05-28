İsrail\'den Gazze\'ye Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına hava saldırısı düzenledi.
Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki bir konut bloğu hedef alındı.
Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
