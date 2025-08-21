İsrail'den Gazze'ye Sadece %15 Yardım İzni

İsrail tarafından aç bırakılan milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan insani yardımların yüzde 15'inden daha azının girişine izin verildiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son üç günde Gazze Şeridi'ne beklenen 1800 yardım kamyonundan yalnızca 250'si giriş yaptı." ifadeleri yer aldı.

Kamyonların güvenliğine ilişkin sıkıntıların olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının direncini baltalamayı amaçlayan 'açlık ve kaos yaratma' politikası çerçevesinde yarattığı güvenlik kaosu sırasında yardım kamyonlarının yağmalanıp çalındığı ifade edildi.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 15'inden daha azının girişine izin verildiği ve fazlasının girişine engel olunduğu, ayrıca giren kamyonların güvenliğinin sağlanmasının da engellendiği vurgulandı.

Son 25 gün içinde yalnızca 2 bin 187 kamyonun giriş yaptığı ancak 18 bin yardım kamyonu girişine izin verilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in ayrıca insani kurumların çalışmalarını da çeşitli şekillerde baltaladığı vurgulandı.

Açıklamada İsrail işgal güçlerinin yaklaşık 6 aydır, sınır kapılarını tümüyle kapattığı ve Gazze Şeridi'ne tam abluka uyguladığı ve kente 430 çeşit temel gıda maddesinin girişine engel olduğuna dikkat çekildi.

Girişine engel olunan temel gıda maddeleri arasında yumurta, kırmızı et, beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, gıda takviyeleri gibi ürünler yer aldığı belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde en alt seviyeden ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük olarak kente 600'den fazla yardım kamyonu girişi olması gerekiyor.

Gazze hükümetinin yazılı açıklamasında 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında günlere göre kente giriş yapan yardım kamyonlarının sayısı yer aldı.