İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'den uçurulan uçurtmalara saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nden uçurulup sınırdaki İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların durdurulması için tanıdıkları sürenin dolduğunu söyleyerek Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında konuşan Katz, "Gazze Şeridi'nden Negev yerleşimlerine doğru balon ve uçurtmaların fırlatılmasının ardından verdiğimiz ültimatomun süresi doldu." diyerek saldırı tehdidinde bulundu.

Katz, bundan sonra uçurtma veya balon uçurulmasını "terör eylemi" kabul ederek ona göre muamele edeceklerini söyledi.

Uçurtma ve balon uçurulmasından sorumlu olanlara ve uçuruldukları noktalara "güçlü" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin talimatı kapsamında Gazze Şeridi'nde uçurtma uçurulan bölgelerde halkın tahliye edileceği tehdidini de yineledi.

Gazze'den uçurulan uçurtmalar

Geçen hafta sonu İsrail basını, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve İsraillilerde tedirginliğe yol açtığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, bu konuda bir güvenlik toplantısı düzenlemiş, uçurtma uçurulmaya devam edildiği takdirde, saldırıları artırma ve Filistinlileri zorla yerinden etme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas söz konusu uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu ve İsrail'in Gazze'ye saldırı için bunu "bahane" olarak kullandığını kaydetmişti.

İsrail'in uçurtmalar üzerinden sürdürdüğü tehditler, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıldır ağır bombardıman ve abluka altında yaşayan Filistin halkı ve özellikle de çocuklar arasında korkuya yol açmıştı.

Gazze'de uçurtmalarla oynama haklarından mahrum bırakılan Filistinli çocuklar arasında ellerindeki uçurtmaları denize atanlar olduğu gibi parçalayarak tepki gösterenler de olmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

20:43
Fenerbahçe’den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
20:34
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 21:05:48. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement