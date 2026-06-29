İsrail'den Gazze'ye Yeni Yerleşim Planı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca düzenlediği soykırıma varan saldırılarla yerle bir ettiği ve yüzde 60'ından fazlasını işgal altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin topraklarını gasbederek 3 yasa dışı Yahudi yerleşimi kurmak için plan hazırladıklarını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, Smotrich, Gazze sınırındaki Sderot kentinde yaptığı konuşmada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan onay alır almaz" Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulması için çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, kendisinin başkanlık ettiği Savunma Bakanlığı Yerleşim Otoritesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, Filistin toprakları gasbedilerek 3 yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına yönelik hazırlık çalışmalarını tamamladığını ve Netanyahu'dan siyasi onay alınır alınmaz planın uygulanmasına hemen başlanabileceğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "onay verin" çağrısında bulunan Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğunu belirterek geri kalan kısmın da işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurmaları gerektiğini savundu.

Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten beri birçok kez bölgenin işgal edilmesini, yasa dışı yerleşimler kurulmasını ve İsrail'e ilhakı çağrısında bulunmuştu.