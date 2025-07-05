İsrail'den Hamas'a Ateşkes Yanıtı

İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtı kati bir dilde reddetmediği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın cevabını kati bir şekilde reddetmediği ve bu akşamki güvenlik kabinesinde bunun ele alınacağı belirtildi.

Haberde, "arabulucuların, Hamas'ın teklifte talep ettiği değişikliklerle taraflar arasındaki ayrılıkların giderileceği konusunda ümitvar oldukları" ifade edildi.

Hamas'ın tavrındaki değişikliğin, ABD ile Katar'ın yaptığı büyük baskı sonucunda meydana geldiği ve Hamas'ın teklife verdiği yanıtın, üzerine inşa edilebilecek noktalar içerdiği dile getirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin, ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynaktan naklettiği haberde ise Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek heyetin arabulucularla görüşmeler yapacağı aktarıldı.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı bildirilmişti.

Hamas, 4 Temmuz'da Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.