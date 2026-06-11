İsrail'den Hava Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'den Hava Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı

11.06.2026 16:53
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İsrail ordusu, Lübnan'da Hiram Hastanesi yakınında hava saldırısı düzenledi, 1 kişi öldü, 17 yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki binaya düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınında bulunan binayı hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi yaşamını yitirirken, 10'u hemşire ve hastane çalışanı olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Şiddetli saldırı sonucu Hiram Hastanesi binasında hasar oluşurken, hastane bahçesinde park halindeki çok sayıda araçlar zarar gördü.

Hiram Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selman Aydibi, İsrail'in hava saldırısı sonucu şarapnellerin isabet ettiği 10 hemşire ve sağlık görevlisinin yaralandığını söyledi.

Hastane binasındaki klinik ve hasta odalarında da hasar oluştuğunu aktaran Aydibi, "Hastanenin çevresine düzenlenen hava saldırıları sonucunda yoğun bakım, kardiyoloji, diyaliz, acil servis, laboratuvar gibi hastane bölümlerinde hasar meydana geldi." dedi.

İsrail'in Lübnan'da gün içinde sürdürdüğü saldırılarda daha önce bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Hava Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çağdaş Aslantürk Çağdaş Aslantürk:
    hastane saldırılması çok ağır bi hareket yani. bu çizgiyi aşmamak lazımdı. umarım sorumlular hesap verirler 0 0 Yanıtla
  • Tuğrul İşlem Tuğrul İşlem:
    yine söz söylenip bitti. kimse birşey yapmıyo. her gün haber her gün aynı şey. 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Mzlm Abdullah Mzlm:
    ya bu hastaneye neden saldırı düzenlendi ki bir hastane hedef alınır mı böyle anlayamadım ben bu işin arkasında başka sebepler var mı yok mu onu merak ettim çünkü hastane saldırısının gerekçesi ne olabilir hiç anlamlandıramadım böyle hareketleri 0 0 Yanıtla
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