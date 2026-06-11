İsrail'den Hava Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Abdullah Mzlm:

ya bu hastaneye neden saldırı düzenlendi ki bir hastane hedef alınır mı böyle anlayamadım ben bu işin arkasında başka sebepler var mı yok mu onu merak ettim çünkü hastane saldırısının gerekçesi ne olabilir hiç anlamlandıramadım böyle hareketleri