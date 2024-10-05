İsrail\'den Hizbullah\'a Hava Saldırısı

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(ANKARA) - İsrail ordusu, Hizbullah'ın komuta merkezi olarak kullandığını iddia ettiği Lübnan'ın güneyindeki Salah Gandur Hastanesi'ne bitişik bir camiye dün gece hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, Hizbullah'ın saldırıları planlamak ve yürütmek için komuta merkezi olarak kullandığını ileri sürdüğü Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl şehrinde bulunan Salah Gandur Hastanesi'ne bitişik bir camiyi dün gece vurduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bugün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Salah Gandur Hastanesi'ne bitişik bir caminin içinde bulunan ve İsrail'e karşı terör saldırıları planlamak ve yürütmek için kullanılan bir komuta merkezinde faaliyet gösteren Hizbullah teröristlerini vurdu. Saldırıdan önce İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hizbullah'ın silahlı çatışma yasalarına aykırı olarak hastaneleri kullandığını tespit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlara uyarılar gönderilmiş ve önemli taraflarla görüşmeler yapılarak hastanelerden yürütülen her türlü askeri faaliyetin derhal durdurulması talep edilmiştir.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün sivil altyapıyı alaycı bir şekilde kullanmasının aksine sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmesini önlemek için büyük çaba sarf etmektedir."

Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Komitesi tarafından yönetilen Salah Gandur Hastanesi, İsrail'den tahliye uyarısı aldıktan sonra, dokuz personelinin saldırılar sonucu ağır yaralandığını belirtti.