İsrail'den Hizbullah'a Operasyon - Son Dakika
İsrail'den Hizbullah'a Operasyon

03.03.2026 10:41
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlattı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeyde yaşayan siviller için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla, Hizbullah terör örgütünün altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemekte; tehditleri etkisiz hale getirmeyi ve İsrail Devleti topraklarına sızma girişimlerini engellemeyi hedeflemektedir. Hizbullah terör örgütü, İran adına hareket ederek çatışmalara katılmayı seçmiş olup, eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Lübnan ve Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeydeki yerleşim yerlerini ileri savunma kapsamında korumak için bir operasyon başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 'Aslanın Kükreyişi' operasyonundaki faaliyetlerine paralel olarak, 91. Tümen güçleri Lübnan'ın güney bölgesinde faaliyet göstermekte ve ileri savunma konsepti kapsamında bölgede çeşitli noktalarda konuşlanmaktadır."

İsrail Savunma Kuvvetleri, kuzeyde yaşayan siviller için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla, Hizbullah terör örgütünün altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemekte; tehditleri etkisiz hale getirmeyi ve İsrail Devleti topraklarına sızma girişimlerini engellemeyi hedeflemektedir. Hizbullah terör örgütü, İran adına hareket ederek çatışmalara katılmayı seçmiş olup, eylemlerinin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti vatandaşlarına zarar verilmesine izin vermeyecek ve onları korumak için her türlü yolla faaliyet göstermeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

