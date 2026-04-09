İsrail'den İdari Tutuklama Şoku

İsrail, 12 yılını hapishanelerinde geçiren Filistinli bir esirin serbest bırakılacağı gün, tutukluluğunu "idari tutukluluk" kapsamında 4 ay süreyle uzattı.

Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal atlındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinden olan 38 yaşındaki Filistinli esir Nebil Muhammed Beni Numra hakkında, İsrail hapishanelerinde 12 yıl 20 gün geçirdikten sonra serbest bırakılacağı gün 4 ay süreli idari tutukluluk kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Esirin ailesinin, uzun yıllar süren tutukluluğun ardından özgürlüğünü beklerken alınan bu kararı "büyük bir şokla" karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu esirin son 12 yıllık tutukluluk süresinden önce de 3 yıl cezaevinde kaldığı, böylece toplam tutukluluk süresinin 15 yıla ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistinli iki kurum, söz konusu kararın İsrail makamlarının Filistinlilere karşı uyguladığı idari tutuklama politikasının bir parçası olduğunu belirterek, bu uygulamanın bireylerin herhangi bir suçlama yöneltilmeden alıkonulmasına imkan tanıdığını ve "baskı ve psikolojik işkence araçlarından biri" olarak kullanıldığını ifade etti.

Açıklamada, özellikle Ekim 2023'te Gazze'de başlayan savaşın ardından cezaevlerindeki uygulamaların sertleşmesiyle birlikte idari tutuklama politikasında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi.

Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Nisan 2026 itibarıyla idari tutuklu sayısının kadın ve çocuklar dahil 3 bin 500'ü aştığını bildirdi.