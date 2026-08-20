İsrail'den İngiltere'ye E1 Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İngiltere'ye E1 Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, E1 yerleşim projesine itiraz eden İngiltere'yi yanıtladı; toprak haklarını savundu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösteren İngiltere'nin tepkisine, Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunarak cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın ifadelerini reddettiklerini belirtti.

"Yahudi halkı, İsrail topraklarının her yerinde yaşama hakkına sahiptir." diyerek işgal altındaki Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunan Saar, Balfour Deklarasyonu'yla Yahudi halkının işgal altındaki Batı Şeria dahil yerleşme hakkının resmen tanındığını ileri sürdü.

Saar, E1 yasa dışı yerleşimi konusundaki kararın yeni olmadığı ve 2025'te alındığı, ihale sürecinin birkaç aydır devam ettiği, bazı belgelerin son günlerde yayımlandığı şeklindeki iddialarıyla kararı savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın ifadesinin tek taraflı olduğunu öne süren Saar, İsrail'e tepki gösterilirken işgal altında yaşayan Filistinlilerin kınanmamasını eleştirdi.

Saar, İngiltere-İsrail ilişkilerini zedelemenin talihsizlik olduğunu fakat kendilerinin çıkarlarını savunacaklarını iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yerleşim projesi için ihale ilanı yayımlamasına tepki göstermiş ve 1234 konutluk proje için ilk ihale ilanını yayımlamasını "uluslararası hukukun açık ihlali" şkelinde nitelemişti.

Ayrıca İsrail'in Londra Maslahatgüzarı Daniela Grudsky-Ekstein'in, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşan Miliband, "Burada, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin bu adımına yönelik İngiltere'nin derin itirazını ortaya koyduk ve kararın derhal geri alınmasını talep ettik." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İngiltere'ye E1 Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:17:47. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den İngiltere'ye E1 Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.