İsrail'den İran'a 140 Hava Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a 140 Hava Saldırısı

29.03.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a 24 saat içinde 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, ABD ile saldırı başlattıkları İran'a son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusu, İran'ın askeri altyapısına yönelik son bir günde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail savaş uçaklarının son bir günde 140'ın üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen açıklamada, balistik füze fırlatma ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:09:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.