İsrail'den İran'a 400 Dalga Saldırı

14.03.2026 21:01
İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a 400 dalga saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat'tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların yoğunlaşmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının batı ve orta kesimlerinde İran'a ait 200'den fazla altyapı hedefini vurduğu belirtilen açıklamada, fırlatılmaya hazır balistik füze rampalarının, hava savunma sistemlerinin ve silah depolarının da hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İran'ın batısında ateş, savunma ve üretim birimleri operatörlerini hedef alarak 400'ncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hatemu'l Enbiya'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldığını ileri sürdü

Öte yandan İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) savaşı yürüten birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldıklarını ileri sürdü.

Hatemu'l Enbiya Karargahı İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yetkilileri Abdullah Celalineseb ve Emir Şeriat'ın düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürülen açıklamada, bu iki ismin İran'a saldırılar başladığında öldürülen İstihbarat Dairesi Başkanı Salih Esedi'nin yerine atandığı iddia edildi.

Açıklamada, Celalineseb ve Şeriat'ın İran istihbaratı açısından kilit figürler olduğu ve İran yönetiminin üst kadrosuna yakın oldukları savunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
