İsrail'den İran'a Füze Alarmları

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri engellemek için devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in başkenti Tel Aviv dahil geniş bir bölgede cep telefonlarında İran'dan atılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları çaldı. Alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ile İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.