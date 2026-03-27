İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, İran'a gece yarısı gerçekleştirdiği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran genelinde balistik füze üretim tesisleri ve hava savunma sistemlerinin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece yarısı Tahran yönetiminin silah üretimi için kullandığı altyapı ve tesislerini hedef aldı.

İran'ın batısına yönelik hava saldırılarında ise balistik füze fırlatma rampaları ve depolama tesislerinin vurulduğu savunuldu.

İsrail savaş uçaklarının dün gece gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.