Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

27.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'daki balistik füze tesislerini gece yarısı hedef aldı.

İsrail ordusu, İran'a gece yarısı gerçekleştirdiği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran genelinde balistik füze üretim tesisleri ve hava savunma sistemlerinin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece yarısı Tahran yönetiminin silah üretimi için kullandığı altyapı ve tesislerini hedef aldı.

İran'ın batısına yönelik hava saldırılarında ise balistik füze fırlatma rampaları ve depolama tesislerinin vurulduğu savunuldu.

İsrail savaş uçaklarının dün gece gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:10:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.