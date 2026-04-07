İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın Şiraz kentine dün düzenlediği hava saldırısında su altı sonar ve tespit sistemlerinin üretiminin yapıldığı bir tesisi hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik hava saldırılarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, hedef alınan İran Savunma Bakanlığı'na ait Şiraz'daki tesiste denizaltıları, gemileri, dalgıçları ve su altı füzelerini tespit etmek için kullanılan sonar sistemlerinin üretildiği iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının hava saldırısıyla İran donanmasının denizaltı ve deniz elektronik sistemleri üretim kabiliyetine "önemli ölçüde zarar verildiği" öne sürüldü.

Öte yandan İran'ın Kerec kentine dün yapılan bir başka hava saldırısında ise deniz seyir füzeleri ve hava savunma sistemlerinin üretimi için kullanılan bir başka tesisin de vurulduğu savunuldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.