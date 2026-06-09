İsrail'den İran'a Şiddetli Darbe Hazırlığı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik son saldırıların "çok daha önemli ve şiddetli" bir darbenin hazırlığı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bir askeri tatbikatı ziyaretinde İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'la karşılıklı saldırılara değinen Zamir, "Bize yöneltilen tehditleri bertaraf ettik ve İran'a hızlı ve güçlü bir şekilde karşılık verdik. İran'da gerçekleştirdiğimiz saldırı, aslında çok daha önemli ve şiddetli bir darbenin hazırlığı niteliğindeydi." ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara da değinen Zamir, "Hizbullah'ın aldığı hasarı derinleştirmeye" devam edeceklerini vurguladı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik 7 Haziran'da daha kapsamlı bir saldırı planının icra edilmesi talimatını verdiği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı üzerine kararından vazgeçtiği ileri sürmüştü.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.