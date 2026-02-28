İsrail'den İran'a Suikast Girişimi - Son Dakika
İsrail'den İran'a Suikast Girişimi

28.02.2026 14:37
İsrail, İran lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a suikast teşebbüsünde bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

