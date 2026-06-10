İsrail'den İran'a Uyarı: Savaş Bitmedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı yürüttükleri saldırıların henüz "bitmediğini" belirterek, İsrail ordusunun İran'ı "büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu" belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail Savunma Ödülü töreninde İran'a karşı ABD ve İsrail tarafından yürütülen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz, Orta Doğu'nun "gözlerinin önünde değiştiğini" iddia ederek, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, birkaç gün önce yaptığımız gibi ağır bir darbe alacaktır. İsrail ordusu, İran'a büyük bir güçle saldırmaya hazırdır." dedi.

Hizbullah'a karşı Lübnan'ın derinliklerinde "operasyonlar yürüttüklerini" iddia eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan mahallesini tahliye ettiğini ve buraya sığınan Hizbullah unsurlarına saldırı düzenlediğini savundu.

Söz konusu sakinlerin evlerine geri döneceğini iddia eden Katz, şunları kaydetti:

"Kuzeydeki yerleşim yerlerinin ve İsrail devletinin güvenliği için Hizbullah unsurlarını her yerde hedef almaya devam ediyoruz. İran'ın tehditlerini ve cepheleri birbirine bağlama girişimlerini kesin bir şekilde reddediyoruz."

Saldırıların ve üstlendikleri görevin henüz tamamlanmadığını savunan Katz, "Kimse savaşın bittiğini hayal etmesin. İran'a karşı savaş bitmekten çok uzak. İsrail ordusu, İran'ın içerisini büyük bir güçle vurmaya hazır." ifadelerini kullandı.