İsrail'den Kalendiya Eğitim Merkezine Baskın

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin dün UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezine baskın yaptığını açıkladı.

UNRWA Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bölgedeki BM'ye ait eğitim merkezine de zorla girdiklerini belirtti.

İsrail ordusunun Kalendiya Eğitim Merkezine son 5 haftada düzenlediği baskınlarla üçüncü kez zorla girdiğini aktaran Friedrich, söz konusu eğitim merkezinin 70 yılı aşkın süredir geçimlerini sağlayabilmeleri için Filistinli mültecilere çeşitli alanlarda eğitimler verdiğine dikkati çekti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na iki gündür sürdürdüğü saldırı ve baskınların ardından sabah saatlerinde kamptan çekilmişti.

İsrail'in saldırıları sonucu Kalendiya Mülteci Kampı'nda 51 Filistinli yaralanmıştı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise saldırılar boyunca İsrail askerlerinin evlere baskın düzenlediği, aramalar yaptığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, bazı ev ve yapıların ise saha sorgusu ve gözaltı merkezine dönüştürüldüğü ifade edilmişti.