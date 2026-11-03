İsrail'den kalkan yolcu uçağı e-posta bomba ihbarı üzerine Sofya'da acil indi - Son Dakika
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İsrail'den kalkan yolcu uçağı e-posta bomba ihbarı üzerine Sofya'da acil indi

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İsrail'den kalkan yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nikolov, uçağın Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince patlayıcıya karşı kontrol edildiğini bildirdi.

İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Lyubomir Nikolov, basına yaptığı açıklamada, uçağa yönelik e-posta yoluyla bomba ihbarı alındığını bildirdi.

Nikolov, ihbarın ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na inen uçağın, olası patlayıcı madde bulunmasına karşı Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince kontrol edildiğini belirtti.

Son dönemde hava yolu şirketlerinin de bomba ihbarlarının hedefi haline geldiğini belirten Nikolov, uçak dışında Bulgaristan'da çeşitli kurumlara yönelik de bomba ihbarları alındığını kaydetti.

Bu arada uçağın güzergah bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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