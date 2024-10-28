İsrail'den Lazer Hava Savunma Anlaşması - Son Dakika
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İsrail'den Lazer Hava Savunma Anlaşması

İsrail Savunma Bakanlığı, Magen Or lazer sistemi için 536 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

28.10.2024 18:16
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İsrail Savunma Bakanlığı, lazer hava savunma sisteminin üretimini artırmak için "büyük bir anlaşma" imzalandığını, Demir Kubbe sistemine tamamlayıcı olarak kullanılacağını ve bir yıl içinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Magen Or isimli lazer hava savunma sistemi ekipmanını büyük ölçüde genişletmek için yaklaşık 536 milyon dolar değerinde büyük bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

İbranice "Işık Koruyucusu" anlamına gelen Magen Or isimli sistemin üretiminin artırılması için söz konusu anlaşmanın ana geliştirici Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve Elbit Sistemleri şirketleriyle imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İmzalanan anlaşma çerçevesinde lazer sistemlerinin zamanında ve yüksek oranda tedarik edilmesi için üretim hızı önemli ölçüde artırılacak." ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, dışa bağlılığı azaltmak ve İsrail endüstrisini güçlendirmek gibi ana bir hedef belirlediklerini söyledi.

Anlaşmanın önemine değinen Zamir, "Savaş alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor; lazer dönemi." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de söz konusu savunma sisteminin, karadan havaya roketler, havan topları, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi çok sayıda saldırı aracına müdahale edebildiği belirtildi.

Demir Kubbe ile birleştirilmesi beklenen lazer savunma sisteminin, Demir Kubbe için tamamlayıcı unsur olacağı aktarıldı.

ABD, 12 Ekim'de İran'dan İsrail'e yönelik balistik füze tehditlerine karşı THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini İsrail'e konuşlandırdığını duyurmuştu.

THAAD'dan önce İsrail hava savunma sistemi, uzun menzilde Arrow, orta menzilde Davud Sapanı ve kısa menzilde Demir Kubbe olmak üzere 3 sisteme dayanıyordu.

Bu sistemler, Ekim ayının başında İran'dan İsrail'e yapılan füze saldırılarının bir kısmını engellemede başarısız olmuştu.

Kaynak: AA

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