İsrail'den Lübnan'a Araçla Geçmemeleri Uyarısı

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İsrail ordusu, Lübnanlılara "Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçla geçmemeleri" uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güney sakinlerine acil uyarı" şeklinde bir çağrı yaptı.

Ülkenin güney bölgelerinde "şiddetli savaşın" olduğu ve Hizbullah mensuplarının siviller arasına karıştığını iddia eden Adraee, can güvenlikleri için Lübnanlıların Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçlarla geçmemeleri uyarısı yaptı.

İsrail ordu sözcüsü, bunun ikinci bir uyarıya kadar geçerli olduğuna işaret etti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde güneydeki Marcayun ve Hasbaya arasındaki yolu bombalaması sonucu ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu tehdidinden sonra ülkenin güneyinden kuzeye yeni bir göç dalgasının başladığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.