İsrail'den Lübnan'a Büyük Patlama

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Şakif (Beaufort) bölgesini gece saatlerinde 700 ton patlayıcıyla hedef almasının ardından oluşan büyük tahribat görüntülendi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece yarısı Yahmur Şakif, Arnun ve Kefer Tebnit beldelerinde çok büyük patlatmalar gerçekleştirdi. Şiddetli patlama sesleri güneydeki tüm bölgelerde duyuldu.

AA ekibinin görüntülediği Şakif Ernun Dağı'nda, İsrail ordusunun gece saatlerinde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkımın izleri açık şekilde görüldü.

Patlamaların etkisiyle dağ yamacındaki geniş bir alanda kayalık arazinin parçalanırken, açığa çıkan toprak ve kaya yüzeyleri dikkati çekti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in işgal altındaki bölgelerde gerçekleştirdiği patlatmalara tepki göstererek, bu olaylara sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beaufort (Şakif) bölgesinde bulunduğunu iddia ettiği Hizbullah'a ait tünelleri imha etmek amacıyla 700 ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı.