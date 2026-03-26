İsrail'den Lübnan'a Fosfor Bombası Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Fosfor Bombası Saldırısı

26.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine beyaz fosfor bombasıyla saldırdı, çatışmalar yoğunlaştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çatışmaların yaşandığı beldelere beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Deyr Siryan, Kantara, Taybe, Yahmer eş-Şakif, Zavtar, Furun el-Ganduriyye ve Burc Kalavay beldelerine fosfor bombalarıyla saldırdı.

Ayrıca, Deyr Siryan ile Kantara-Taybe yolunda İsrail askerlerinin hedef alınmasının ardından İsrail ordusuna ait Apache helikopteri Taybe beldesi üzerinde görüldü.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki noktalara yönelik saldırılar yoğunlaştı.

Gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki noktalara 40 saldırının düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda yerleşim yeri ve askeri üs, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan beldesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı daha vuruldu.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle süren çoğun çatışmalarda 19 Merkava tankının hedef alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Fosfor Bombası Saldırısı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 18:19:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Fosfor Bombası Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.