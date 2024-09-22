İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

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İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece saldırılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı.

Suluki Vadisi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından vurulurken eş zamanlı olarak Ramiye beldesine İsrail tarafından ağır otomatik silah atışları yapıldı.

Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölge gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Güneydeki Nebatiye bölgesinde bulunan Ensar beldesine atılan 3 füze, bölgede büyük sarsıntıya yol açtı.

Söz konusu saldırılardaki can kaybı, yaralanma ya da hasara yönelik henüz bilgi verilmedi.