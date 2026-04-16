İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

16.04.2026 19:02
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur ve Bin Cübeyl bölgelerine 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bin Cübeyl bölgelerine son 2 saatte 50'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail uçaklarının Sur ve Bin Cübeyl'deki yerleşimlere son 2 saat içinde 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı, su ve elektrik altyapısı ile binalarda hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail saldırılarının, ateşkes iddialarının gündeme geldiği saatlerde yoğunlaşması dikkati çekti.

Kaynak: AA

18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
