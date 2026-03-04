İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

04.03.2026 09:28
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk Mahellesi'nde bir binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
