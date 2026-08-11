İsrail'den Lübnan'da Hizbullah Hedefli Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'da Hizbullah Hedefli Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki el-Mansuri köyünde Hizbullah'a ait bir operasyon hücresini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti. Saldırının, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti; can kaybı veya hasarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan el-Mansuri köyünde Hizbullah'a ait bir "operasyon hücresi"ni hedef aldığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri köyünde Hizbullah tarafından kullanılan bir operasyon hücresine hava saldırısı düzenlediği" belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu ise söz konusu saldırının "nispeten olağan dışı" olduğunu vurgulayarak, İsrail'in son günlerde Lübnan'da nadiren hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve güneydeki temel operasyonların patlayıcılarla altyapıyı imha etmeyi hedefleyen kara hareketlerine odaklandığını kaydetti.

Saldırıda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Mansuri beldesini topçu ateşiyle vurduğunu aktardı.

Konuya ilişkin Hizbullah cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Müzakerelerin gölgesinde saldırılar sürüyor

Saldırının, Roma'da ABD arabuluculuğunda yürütülen ve 26 Haziran'da varılan "Çerçeve Anlaşması"nın uygulanmasına ilişkin konuların ele alındığı Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turunun tamamlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Roma'daki müzakerelerde sınır ve esirler konularında "olumlu ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

"Çerçeve Anlaşması", Hizbullah dahil silahlı grupların silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlandırılması karşılığında, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından pilot bölgelerden başlayarak kademeli olarak çekilmesini öngörüyor.

Müzakere sürecine rağmen İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre saldırılarda şu ana kadar 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 277 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, bir kısmı onlarca yıldır, bir kısmı ise 2023-2024 yıllarındaki savaş süresince işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde, son saldırılarla birlikte 10 kilometreden fazla derinliğe nüfuz etmiş durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'da Hizbullah Hedefli Hava Saldırısı - Son Dakika

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