İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü

26.05.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'da bir sağlık merkezini hedef aldı; 1 ölü, 2 yaralı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi, 2 çalışan yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ordusu Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirirken, 2 sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:35:01. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.