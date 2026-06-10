İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

10.06.2026 09:53
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'daki 3 belde için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Yukarı Humin beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldeleri sakinlerinden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını, Ansariyye sakinlerinden ise Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu daha önce de ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve belde için saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorlamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

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