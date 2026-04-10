İsrail'den Lübnan'a Saldırı Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Uyarısı

10.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçla kullandığını iddia ederek saldırı tehdidi etti.

İsrail ordusu, Lübnan'da halihazırda hedef aldığı ambulanslar için saldırı uyarasında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi" uyarı ifadesiyle açıklama yaptı.

Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması durumunda ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleme tehdidini yineledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılarda 73 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 79 ambulans kullanılamaz hale geldi, 6 hastane hizmet dışı kaldı ve 13 hastane de zarar gördü.

Bakanlıktan 6 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Haris beldesinde sağlık çalışanlarını doğrudan hedef aldığı, 2 sağlık personelinin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 11:52:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.