İsrail'den Lübnan'a Soykırım Tehdidi

12.04.2026 21:46
İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyini Gazze'ye döndürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyini ülkesinin soykırımla yargılandığı Gazze Şeridi'ne döndürme tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyinden yürüttükleri saldırı ve işgale ilişkin konuştu. Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın aynısını Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydeden Katz, "Tüm evler yıkılıyor. Gazze'de bunun nasıl işlediğini gördük. Sürekli tekrarlanan baskınlar işe yaramıyor. Topraklarını ve evlerini kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Öncelikle Litani Nehri'nin güneyindeki Lübnan köy ve kasabalarında kalanların sürgün edileceğini belirten Katz, "İsrail'in kuzeyinde yaşayanların güvenliği sağlanana kadar" kimsenin evine dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki köy ve beldelerinin yıkılması için giriştikleri saldırıları "Gümüş Saban" olarak isimlendirdiklerini duyuran Katz, Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedeflediklerini iddia etti.

Savunma Bakanı Katz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu komuta kademesinden isimlerle Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeye gittiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
