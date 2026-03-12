İsrail'den Lübnan'a Sürgün Tehdidi - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Sürgün Tehdidi

12.03.2026 16:36
İsrail ordusu, Lübnan'daki sivillere evlerini terk etmeleri için acil uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırı ve zorla yerinden etme kapsamını genişleterek Zehrani Nehri'nin güneyinde yaşayan sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'ın güneyindeki sakinlerine acil uyarı" başlığıyla bölge halkına yönelik sürgün tehdidinde bulundu.

Zehrani Nehri'nin güneyinde yaşayan tüm sivillerin derhal evlerini terk etmelerini isteyen Adraee, "Hizbullah mensuplarının, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes hayatını riske atıyor." dedi.

Adraee ayrıca, Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen binaların hedef alınabileceğini belirterek, Lübnan'ın güneyindeki halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail'in "Hizbullah'ın faaliyetlerine karşı" sert önlemler alacağı tehdidinde bulunan Adraee, "Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, kısa süre önce de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

