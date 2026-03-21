İsrail'den Lübnan ve İran'a Saldırılar
İsrail'den Lübnan ve İran'a Saldırılar

21.03.2026 20:10
İsrail ordusu, hafta sonu Lübnan ve İran'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan ve İran'da geniş çaplı saldırılarını hafta sonu da sürdürerek 200'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da Tahran yönetimine ait, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, İran'da onlarca silah balistik füze deposunun yanı sıra Tahran yönetiminin ateş gücünü zayıflatma amacıyla füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri tesislerin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin diğer bölgelerine iki dalga saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait komuta merkezilerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarına da değinilerek İsrail ordusunun, çok sayıda silah deposu tespit ettiği ve çatışmalarda en az 10 Hizbullah mensubunun öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 21.03.2026 20:42:39.
Advertisement
