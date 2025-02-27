İsrail'den Mahkum Serbest Bırakma Süreci - Son Dakika
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İsrail'den Mahkum Serbest Bırakma Süreci

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İsrail, 641 Filistinli mahkumdan 456'sını serbest bıraktı; 24 çocuk mahkumun bırakılması ertelendi.

27.02.2025 13:20
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- İsrail'in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze'de

İsrail, 24 çocuk mahkumun bırakılmasını erteledi

GAZZE - İsrail'in gece saatlerinde ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bıraktığı 641 Filistinli mahkumdan 456'sı Kızılhaç'a ait otobüslerle Gazze Şeridi'ne geldi.

İsrail'in ihlali nedeniyle geciken esir takası gece saatlerinde gerçekleşti. Hamas'ın 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından İsrail, geçtiğimiz cumartesi serbest bırakması gereken 642 Filistinli mahkumu Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden bugün serbest bırakılan 642 Filistinli mahkumdan 456'sı Kızılhaç'a ait otobüslerle sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne geldi. Yürümekte güçlük çeken veya vücudunda darp izleri görünen Filistinliler, sağlık kontrolleri için güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Filistinlilerin hastane bahçesinde bekleyen aileleriyle buluşmaları duygu dolu anlara sahne oldu.

Mahkumların göğüs kafeslerinde kırıklar görüldü

Hastanenin Baş Hemşiresi Saleh el-Hams, mahkumların büyük bir kısmının cilt hastalıklarından muzdarip olduğunu ve içlerinde birinin akciğer fibrozisi nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi. Mahkumların göğüs kafesine yönelik şiddetli dayaklara maruz kaldıklarını belirten el-Hams, bu nedenle göğüs kafeslerinde kırıklar oluştuğunu belirtti.

İsrail'den bir ihlal daha

Bu gece serbest bırakılan mahkumlar arasında sağlık personelinden 15 mahkumun da bulunduğunu kaydeden el-Hams, "İsrail işgali, hastaneye gelmesi beklenen 24 çocuk ve 2 yetişkin mahkumun serbest bırakılmasını erteledi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Mahkum Serbest Bırakma Süreci - Son Dakika

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