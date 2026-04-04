İsrail'den Masna Sınır Kapısı'na Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda Suriye ile olan sınır kapısı Masna için saldırı tehdidi yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Masna Sınır Kapısı ve buraya giden otoyolun kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın Masna Sınır Kapısı'nı askeri amaçlar için kullandığını ve silah kaçırdığını iddia ederek, sınır kapısına saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü, paylaştığı haritada işaretli bölgeye yaklaşılmaması ve burada olanların bölgeyi tahliye etmesi çağrısı yaptı.

Suriye'nin başkenti Şam'a yakınlığı nedeniyle Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da bulunan Masna Sınır Kapısı sıkça kullanılıyor.

İsrail ordusu sonuncusu şubat ayında olmak üzere daha önce de Masna Sınır Kapısı'na saldırı düzenlemişti.