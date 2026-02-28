İsrail'den Minab'daki Okula Saldırı - Son Dakika
İsrail'den Minab'daki Okula Saldırı

28.02.2026 14:47
İsrail'in Minab'daki ilkokula düzenlediği saldırıda 24 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

(ANKARA) - İran merkezli Mehr haber ajansı, İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu doğrudan hedef aldığını, saldırıda çocukların da aralarında olduğu 24 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ajansın aktardığına göre, İsrail saldırısında ilkokulda en az 5'i çocuk 24' kişi öldü ve 45 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırıya ilişkin ayrıntıların netleşmesi için yetkililerin incelemelerinin sürdüğü ve saldırı sırasında 170 çocuk öğrencinin okulda olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: İsrail'den Minab'daki Okula Saldırı - Son Dakika
