İsrail\'den Şam Havaalanı\'na Saldırı

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(ANKARA) - Suriye devlet medyası, İsrail'in Şam Uluslararası Havaalanı yolunda bir hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırıda bir aracı hedef aldığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye devlet medyasında Şam Kırsal Polis Komutanlığı'ndan bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre; İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Uluslararası Havaalanı yolunda bir hava saldırısı düzenledi. İsrail'in bu saldırısı sonucunda, bir aracın patladığı kaydedildi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından itibaren İsrail, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrail'in Suriye'deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara olan saldırılarını, ekim ayının başında Lübnan'a yönelik operasyonlarını başlatmasından bu yana arttırdığı görülüyor.