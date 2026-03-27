İsrail'den Sucid Köyü'ne Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyü için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyüne saldırı düzenleneceğini belirtti.

Bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapan Adraee, buradaki halktan Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.