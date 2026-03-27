İsrail'den Sucid Köyü'ne Tahliye Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyü için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyüne saldırı düzenleneceğini belirtti.

Bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapan Adraee, buradaki halktan Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 10:34:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.