İsrail'den Suriye Hava Savunmasına Saldırı

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İsrail, Suriye'nin güneyindeki Sule Havalimanı ile Beşşar Esed yönetiminin hava savunma radar sistemlerine saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri bugün Suveyda ilindeki Sule Havalimanı ile Dera ilindeki 79. Hava Savunma Taburunda bulunan radar sistemlerine hava saldırısı yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıya uğrayan bölgelerde Esed rejimi ordusuyla Hizbullah unsurları yer alıyor.

İsrail, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında en az 4 farklı noktaya saldırı düzenlemişti.

İsrail ve Beşşar Esed yönetimi tarafından saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.