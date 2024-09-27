??????? İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, başkent Şam'ın kırsalındaki Kufeyir Yabus köyü yakınlarında bir askeri noktanın yerel saatle 01.35'te İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Hedef alınan askeri noktanın Lübnan sınırında yer aldığı belirtilen haberde, "Saldırıda 5 asker öldü." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
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